12:40 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения

Представитель Государственной экологической академии последипломного образования Виктор Ермаков рассказал, что на Донбассе разворованы и прекратили свою жизнедеятельность - 26 шахт.

На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения

Соотвествующие заявиление он сделал на презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе. 

Как утверждает Ермаков, ситуация с шахтами приведет к плохим последствиям.  Вместе с тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что в настоящее время необходимо принимать срочные меры.

"Опции в целом такие: или откачка воды в тех условиях, которые есть, или призывать международных партнеров", - добавил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на шахте при горных работах на государственном предприятии "Мирноградвугилля" в Донецкой области погиб один сотрудник.


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