На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения

Соотвествующие заявиление он сделал на презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе.

Как утверждает Ермаков, ситуация с шахтами приведет к плохим последствиям. Вместе с тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что в настоящее время необходимо принимать срочные меры.

"Опции в целом такие: или откачка воды в тех условиях, которые есть, или призывать международных партнеров", - добавил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на шахте при горных работах на государственном предприятии "Мирноградвугилля" в Донецкой области погиб один сотрудник.