16:31 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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"Мольфар" в Тернопольской области украл у мужчины 25 тысяч долларов

Преступник под видом "мольфара" выманил у мужчины из Тернопольской области 25 тыс. долл. за одержание крупной суммы страховки за умершую в Италии жену.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Тернопольской области.

В течении нескольких месяцев местный житель Збаражского района был убежден в правдивость магии мольфара, который "гарантировал" большие деньги. Как сообщал пострадавший, летом 2017 года друзья познакомили его с мужчиной, который якобы унаследовал от родственницы уникальный дар предвидения. В ходе распития спиртных напитков собственник жилья рассказал, что живет один потому что супруга трагически умерла в Италии, а сын пребывает на заработках. После услышанного мошенник "успокоил" нового знакомого и пообещал, что вскоре тот одержат весомую сумму денег.

Как отмечается, мужчине было обещано, что ему выплатят страховку за смерть супруги в сумме около 250-300 тыс. евро, но для этого нужно применить загранпаспорт, подготовить пакет документов, и десять процентов от страховой суммы. Во время "ритуала" так преступник украл деньги и исчез.

По данному факту начато уголовное производство по статье за мошенничество Уголовного кодекса Украины. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции установили личность мошенника - им оказался тридцатидвухлетний житель Львовской области. Его местонахождение определяется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранительные органы в Винницкой области определяют перечень злоумышленников, которые организовали в регионе создание и сбыт поддельных долларов.


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