Количество жертв вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 56 человек

По состоянию на вечер понедельника, 4 июня, вулкан уже убил 56 человек. Как сообщает газета Prensa libre, ссылаясь на данные пожарных, сегодня жертвой вулкана стал еще 31 человек.

Вместе с тем спасатели отметили, что в некоторых домах погибли целые семьи. По словам информированного источника издания, восемь тел были обнаружены внутри одной из церквей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гватемале в ночь на понедельник, 4 июня, началось мощное извержение вулкана Фуэго.

Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны. Местные власти уже эвакуированы 653 человека во временные убежища. Больше всего от извержения вулкана пострадала деревня Родео.