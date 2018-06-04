13:29 04.06.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за забастовки машинистов в Тбилиси не работает метро

Сегодня, четвертого июня, в столице Грузии парализован метрополитен из-за забастовки машинистов, которые требуют повышения зарплат.

Из-за забастовки машинистов в Тбилиси не работает метро

Об этом сообщает портал Грузия Online.

Отмечается, сегодня рано утром не открылась ни одна из станций метро Тбилиси.

У входа на станции повесили объявление "Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно". Также, такую же информацию подтвердили и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который призвал машинистов немедленно вернуться на рабочие места.

В понедельник машинисты метро также проводят акцию протеста, часть ее участников объявили голодовку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года. 


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