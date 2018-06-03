В Житомирской области водитель протаранил велосипедиста

По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле "Фольксваген" не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний ребенок - житель поселка Черемошное Житомирского района.

Правоохранители сумели восстановить весь ход аварии при помощи камер внешнего видеонаблюдения. Выяснилось, что велосипедист пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водителю микроавтобуса предъявили подозрение в по факту нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на сто. Полиция не оформляет протокол, однако люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов, - сообщают люди в социальной сети.