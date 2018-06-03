12:38 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье водитель сбил маму с ребенком - ФОТО

В Запорожье на Набережной магистрали автомобиль на огромной скорости сбил женщину с маленьким ребенком. Об этом передает местный сайт 061.

В Запорожье водитель сбил маму с ребенком - ФОТО

По предварительной информации, виновник дорожно-транспортного происшествия участвовал в гонках вместе с другим "гонщиком".

В результате аварии пострадало два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов. Вторая машина протаранила девочку 2013 года рождения и ее маму. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Выяснилось, что велосипедист пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водителю микроавтобуса предъявили подозрение в по факту нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.


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