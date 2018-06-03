В Запорожье водитель сбил маму с ребенком - ФОТО

По предварительной информации, виновник дорожно-транспортного происшествия участвовал в гонках вместе с другим "гонщиком".

В результате аварии пострадало два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов. Вторая машина протаранила девочку 2013 года рождения и ее маму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Выяснилось, что велосипедист пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водителю микроавтобуса предъявили подозрение в по факту нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.