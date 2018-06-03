12:19 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтаве опять загорелась мусорная свалка - ФОТО

На Лубенской городской свалке в Полтавской области опять загорелся мусор. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе.

В Полтаве опять загорелась мусорная свалка - ФОТО

Сообщается, что огонь стал распространяться на полигоне КП "Чистый город" на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечено одно отделение 18 ДПРЧ на АЦ, ПНС-110, АР-2, мотопомпа и 3 единицы приспособленной техники и мотопомпа предприятия. На полигоне работали 25 сотрудников областного отделения службы пожарной безопасности в городе Лубны.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Подгородное Днепропетровской области загорелась свалка. Информация о возгорании на улице Смоленской Днепровского района поступила после часу дня. 


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