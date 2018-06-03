В Полтаве опять загорелась мусорная свалка - ФОТО

Сообщается, что огонь стал распространяться на полигоне КП "Чистый город" на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечено одно отделение 18 ДПРЧ на АЦ, ПНС-110, АР-2, мотопомпа и 3 единицы приспособленной техники и мотопомпа предприятия. На полигоне работали 25 сотрудников областного отделения службы пожарной безопасности в городе Лубны.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Подгородное Днепропетровской области загорелась свалка. Информация о возгорании на улице Смоленской Днепровского района поступила после часу дня.