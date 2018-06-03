В Мексике грузовик протаранил пассажирский автобус

По предварительной информации, водитель грузовика не сумел вовремя затормозить из-за технической неисправности транспорта - у него отказали тормоза. В итоге - оба автомобиля от удара свалились в овраг, причем автобус несколько раз перевернулся.

В результате аварии пострадало 13 человек и только двоим удалось выжить, сейчас они находятся в реанимационном отделении местного госпиталя без сознания.

Губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо на своей странице в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших. Все расходы на предоставление услуг на себя возьмет город. Правоохранители продолжают устанавливать подробные детали ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике на одной из штатных трасс столкнулось 50 легковых и грузовых автомобилей. В аварии пострадало 15 человек, всех их госпитализировали. Еще 5 мужчин оказались заложниками железных конструкций своих авто, их пришлось освобождать при помощи специальной техники.