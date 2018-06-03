В Херсонской области столкнулись две моторные лодки - ФОТО

Сообщается, что на туристической базе СП "Нибулон", столкнулись две моторных лодки марки "Крым". По предварительной информации, рулевой лодки с номером УНО 2420 на огромной скорости влетел в лодку и скрылся с места происшествия. В результате столкновения один из пассажиров скончался по дороге в больницу.

В тяжелом состоянии в реанимации Новокаховской центральной больницы находится 8-летний ребенок. Чуть позже правоохранители задержали преступника, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Курашевцы Винницкой области группа спасателей и местных жителей продолжает заниматься поиском затонувшей 15-летней девочки. Последний раз подростка видели 1 июня в поселке Курашевцы Мурованокуриловецкого района во время купания в местном водоеме.