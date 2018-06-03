В Канаде стреляли на фестивале еды, есть раненые

В результате инцидента четыре человека пострадали. Как сообщает телеканал CBC, район является одним из восточных пригородов Торонто. Так, сообщается, что инцидент произошел во время ежегодного городского фестиваля жареных мясных ребер.

В полиции заявили, что получили сообщение о стрельбе, но к моменту прибытия стражей порядка уже все стихло. В результате четыре человека были доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.

На данный момент злоумышленников пока не задержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине кафедральном соборе в воскресенье, 3 июня, произошла стрельба. По предварительной информации, огонь открыл полицейский. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека.