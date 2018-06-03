06:00 03.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране разбился военный истребитель

В Иране в районе города Исфахан во время тренировочного полета разбился истребитель F-7. Об этом передает Reuters.

В Иране разбился военный истребитель

По предварительной информации, обломки самолета упали возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд. Перед крушением двум пилотам удалось катапультироваться и сохранить жизни. Один из пилотов утверждает, что во время полета услышал звук скрежета, который исходил правом двигателя самолета. Обгоревшие детали самолета не зацепили гражданские постройки и здания. Специалисты уже обнаружили и вскрыли "черный ящик" истребителя.

Вероятной причиной падения самолета стала техническая неисправность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в горах Ирана разбился турецкий самолет. Власти Ирана мобилизировали более 100 спасателей и отряды вертолетов для поиска пропавших. В результате авиакатастрофы погибло 11 человек, на борту находилось 20 пассажиров. Информации о выживших нет. 


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