В Иране разбился военный истребитель

По предварительной информации, обломки самолета упали возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд. Перед крушением двум пилотам удалось катапультироваться и сохранить жизни. Один из пилотов утверждает, что во время полета услышал звук скрежета, который исходил правом двигателя самолета. Обгоревшие детали самолета не зацепили гражданские постройки и здания. Специалисты уже обнаружили и вскрыли "черный ящик" истребителя.

Вероятной причиной падения самолета стала техническая неисправность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в горах Ирана разбился турецкий самолет. Власти Ирана мобилизировали более 100 спасателей и отряды вертолетов для поиска пропавших. В результате авиакатастрофы погибло 11 человек, на борту находилось 20 пассажиров. Информации о выживших нет.