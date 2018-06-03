10:52 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Правоохранители ликвидировали очередной наркопритон

В Торецке в Донецкой области сотрудники Национальной полиции ликвидировали нарколабораторию. Об этом официальный сайт Национальной полиции.

Правоохранители ликвидировали очередной наркопритон

Сообщается, что нехитрый бизнес организовал один из местных жителей. Мужчина предлагал свои услуги в обмен на "дозу", которую с собой обычно приносили его клиенты. В ходе квартирного обыска полицейские изъяли более 8 литров прекурсора-растворителя, посуду и шприцы с остатками наркотика.

Позже выяснилось, что задержанный неоднократно судимый за кражи и наркопреступления злоумышленник. Мужчина предпринимал тщательные меры конспирации. Правоохранители задокументировали прекурсор-растворитель для приготовления опия ацетилированного со следами продуктов мака, что дало основание для составления уголовного производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области СБУ ликвидировали канал незаконной торговли взрывчаткой. В квартире преступников была обнаружена еще одна тротиловая шашка весом 200 граммов и незарегистрированное оружие травматического действия.


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