На Прикарпатье нашли заблудившегося ребенка - ФОТО

Сообщается, что на испуганного ребенка наткнулись сегодня утром в 7:00. Мальчик, который пошел с дедом выпасать скот в поселке Петранка Рожнятовского района, заблудился в лесу вместе с животными. Когда его дедушка вернулся с коровами на пастбище, то ребенка уже не было.

Для поисков пропавшего мальчика привлекли сотрудников полиции, кинологов, военнослужащих Нацгвардии, работников ГСЧС, местных жителей и родственников пропавшего ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку от села Вышков Ивано-Франковской области польский турист решил изучить местные горы и природу. Однако через несколько часов иностранец потерял курс локации и застрял автомобилем Suzuki в горной лесной местности.