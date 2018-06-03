15:19 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье нашли заблудившегося ребенка - ФОТО

В селе на Прикарпатье спасательная группа нашла 4-летнего ребенка, который сутки в одиночку бродил по лесу. Об этом передает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье нашли заблудившегося ребенка - ФОТО

Сообщается, что на испуганного ребенка наткнулись сегодня утром в 7:00. Мальчик, который пошел с дедом выпасать скот в поселке Петранка Рожнятовского района, заблудился в лесу вместе с животными. Когда его дедушка вернулся с коровами на пастбище, то ребенка уже не было.

Для поисков пропавшего мальчика привлекли сотрудников полиции, кинологов, военнослужащих Нацгвардии, работников ГСЧС, местных жителей и родственников пропавшего ребенка. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку от села Вышков Ивано-Франковской области польский турист решил изучить местные горы и природу. Однако через несколько часов иностранец потерял курс локации и застрял автомобилем Suzuki в горной лесной местности. 


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