На Полтавщине родители не доглядели за малолетними детьми

По предварительной информации, трое детей 6-ти, 7-ми и 2-х лет остались вместе играть во дворе, пока родители занимались приготовлением пищи. В один момент послышался крик 2-летнего ребенка, его рука была полностью в крови. Взрослые доставили девочку в местный госпиталь, где ей провели операцию по возвращению фаланг пальцев.

Как выяснилось позже, один из мальчиков каким-то чудом взялся за топор и уронил ее на руку малыша.

Медики утверждают, что у ребенка разбиты три пальца на одной из ладоней, сейчас девочка находится под присмотром медиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в поселке Курашевцы Винницкой области группа спасателей и местный жителей продолжает заниматься поиском затонувшей 15-летней девочки. Местный водоем часто использовался в качестве места отдыха для детей и рыбалки. Сейчас доступ гражданских лиц к озеру перекрыт.