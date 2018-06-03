16:53 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине произошел взрыв в жилом доме - ФОТО

В частном доме в городе Лисычанск Луганской области прогремело три взрыва. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в регионе. 

На Луганщине произошел взрыв в жилом доме - ФОТО

Инцидент произошел в одном из частных секторов оп улице Генерала Потапенко города Лисычанск. По предварительной информации, взрыв случился в результате утечки газа из-за неисправности газового котла. По прибытии на место происшествия медики обнаружили без сознания тела 58-летнего мужчины и его 56-летней супруги. На телах у них диагностировали разные степени ожогов и повреждений конечностей. 

На данный момент устанавливаются причины взрыва и обстоятельства получения ожогов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в жилом доме в поселке Александровка Одесской области прогремело два взрыва. Взрывная волна разрушила крышу соседнего здания и повалило пристройку. Вероятной причиной инцидента могло быть неисправность газового оборудования.  


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