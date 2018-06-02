В США произошло массовое отравление овощами

Сообщается, что все зараженные употребляли салат-латук в 35 штатах. В больницы с проблемами желудочного тракта и отравлениями обратилось 197 человек, пятеро из которых скончались от тяжелых последствий заболевания. Медики установили, что причиной массового отравления стал зараженный кишечной палочкой салат из штата Аризона.

На данный момент профильные службы временно приостановили продажу салата в штате, большая часть продукции была изъята.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на западе Ирана 9 человек умерли в результате отравления грибами. В критическом состоянии оказались 50 человек, 9 из которых спасти не удалось, у них преждевременно начала разлагаться печень. Иранские власти пообещали срочно выяснить причину массового отравления, а родственникам и близким погибших власти готовы полностью профинансировать все затраты на ритуальные услуги.