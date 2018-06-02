В одесской Затоке молодчики избили пляжного спасателя - ФОТО

Сообщается, что налетчики вынесли из комнаты пляжного спасателя маленький телевизор и 4,5 тыс гривен заработной платы мужчины. Последний пытался задержать грабителей, но был ранен ножом. Спасатель обратился в полицию и в течении часа правоохранители задержали одного преступника в поселке Затока, а другого - на автостанции в городе Белгород-Днестровский.

Все награбленное имущество вернули владельцу. На обоих злоумышленников завели уголовное дело.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсоне трое мужчин в балаклавах опустошили ювелирный магазин. Все трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона находятся на территории Николаевской и Одесской областей. В полиции объявили план-перехват преступников.