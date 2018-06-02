17:21 02.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одесской Затоке молодчики избили пляжного спасателя - ФОТО

Двое злоумышленников на пляже в Затоке в Одесской области ограбили спасательную станцию на местном пляже. Об этом передает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В одесской Затоке молодчики избили пляжного спасателя - ФОТО

Сообщается, что налетчики вынесли из комнаты пляжного спасателя маленький телевизор и 4,5 тыс гривен заработной платы мужчины. Последний пытался задержать грабителей, но был ранен ножом. Спасатель обратился в полицию и в течении часа правоохранители задержали одного преступника в поселке Затока, а другого - на автостанции в городе Белгород-Днестровский.

Все награбленное имущество вернули владельцу. На обоих злоумышленников завели уголовное дело.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсоне трое мужчин в балаклавах опустошили ювелирный магазин. Все трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона находятся на территории Николаевской и Одесской областей. В полиции объявили план-перехват преступников. 


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