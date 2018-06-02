09:42 02.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге налетчики похитили мужчину- ФОТО

В Кривом Роге в Металлургическом районе неизвестные похитили мужчину, а затем убили его. Об этом передает "Первый Криворожский".

В Кривом Роге налетчики похитили мужчину- ФОТО

По предварительной информации, между группой молодых людей возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку, а затем и перестрелку. После несколько человек схватили потерпевшего и посадили в белый Mercedes. Через несколько улиц мужчину выбросили на дорогу с телесными повреждениями, его госпитализировали, однако спасти парня не удалось - он скончался от потери крови.

На данный момент правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета. За любую предоставленную информацию о месте нахождения преступников обещано денежное вознаграждение. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кривом Роге хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова. Правоохранители утверждают, что основная версия для нападения - это профессиональная деятельность Сергея, который известен в городе своей жесткой критикой властей.


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