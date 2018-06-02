В Гамбурге на несколько часов закрыли центральный вокзал

Сообщается, что на место происшествия прибыли около 80 человек спасателей и 10 единиц специальной техники. Всего было эвакуировано около 1 тысячи человек, движение 72 поездов было остановлено примерно на час. Саперы и кинологи проверили территорию вокзала из-за предварительной угрозы заминирования, которое поступило от неизвестного гражданина. Движение составов курсирует по ранее установленному графику.

Руководство и менеджерский персонал принесли извинения за временные неудобства.

На данный момент угроза взрыва устранена экстренными службами, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной временной утечки вещества называют резкий скачок стабилизатора напряжение в трубах, который произошел по техническим причинам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе Киев эвакуировали около тысячи человек с рынка вблизи станции метро "Лесная" из-за сообщении о минировании. Уведомление поступило в полицию от анонимного пользователя.