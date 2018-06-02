В Афганистане археологи стали жертвами противопехотной мины

По предварительной информации, автомобиль с исследователями наткнулся на мину на одном из горных проездов. В результате взрыва погиб один участник экспедиции, еще два члена археологической группы и водитель автомобиля, на котором они ехали, получили ранения. Водитель транспорта и пассажир получили незначительные осколочные ранения и смогли оказать себе первую медицинскую помощь.

В Министерстве информации и культуры Афганистана утверждают, что мина могла быть заложена террористами исламистской организации "Талибан". Покамест ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за инцидент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался. На место происшествия были вызваны медики, которые обнаружили ранеными еще 14 человек. Люди госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.