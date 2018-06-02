16:25 02.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Ровно в ДТП попала сьемочная группа - ФОТО

На одной из трасс в Ровенской области столкнулись автомобиль и автобус. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в регионе.

Под Ровно в ДТП попала сьемочная группа - ФОТО

По предварительной информации, 41-летний житель Ровно, управляя автомобилем Renault Megan, пытался развернуть через двойную сплошную, но не успел среагировать на двигающийся в его направлении микроавтобус "Киев-Львов". 

В результате аварии пострадало 48 человек, пассажира легковушки спасти не удалось, он скончался в карете скорой по дороге в госпиталь. Медики также  диагностировали у водителя иномарки политравму, а у 23-летней пассажирки этого автомобиля - перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Позже выяснилось, что пассажирами Renault были журналистка и оператор, которые отправлялись на съемки телешоу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


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