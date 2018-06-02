18:24 02.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195725:roman

Под Киевом зарезали молодого мужчину

 В Боярке в Киевской области молодой человек зарезал своего односельчанина. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Под Киевом зарезали молодого мужчину

Сообщается, что на одной из улиц не разминулась молодая пара и молодой человек, который случайно зацепил спутницу 30-летнего мужчины. После непродолжительной словесной перепалки последний выхватил нож и нанес смертельный удар "обидчику" в область грудной клетки. 

После этого группа людей быстро исчезла, но очевидцы и горожане вызвали полицию и скорую помощь. Медики, по прибытии на место происшествия, лишь констатировали смерть потерпевшего - у него было пробито легкое. Правоохранители задержали преступника в течении часа, тот сопротивлялся и пытался сбежать через окно. В местном отделении полиции установили, что убийца уже ранее отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве неизвестный зарезал мужчину. Врачи прибывшей на место происшествия кареты "скорой помощи" констатировали смерть пострадавшего.


Поделиться
Читайте также:
 
Житомирянин стал жертвой высоковольтных линий электропередач В одесской Затоке молодчики избили пляжного спасателя - ФОТО В Киеве началась подготовка к проведению международной велогонки Под Ровно в ДТП попала сьемочная группа - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив