Под Киевом зарезали молодого мужчину

Сообщается, что на одной из улиц не разминулась молодая пара и молодой человек, который случайно зацепил спутницу 30-летнего мужчины. После непродолжительной словесной перепалки последний выхватил нож и нанес смертельный удар "обидчику" в область грудной клетки.

После этого группа людей быстро исчезла, но очевидцы и горожане вызвали полицию и скорую помощь. Медики, по прибытии на место происшествия, лишь констатировали смерть потерпевшего - у него было пробито легкое. Правоохранители задержали преступника в течении часа, тот сопротивлялся и пытался сбежать через окно. В местном отделении полиции установили, что убийца уже ранее отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве неизвестный зарезал мужчину. Врачи прибывшей на место происшествия кареты "скорой помощи" констатировали смерть пострадавшего.