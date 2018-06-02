На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении около поселка Крымское, а также на Горловском КПП в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское противник применил 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

Стрелковая стрельба не прекращалась в районе Новозвановки, из зенитной установки досталось бойцам Новозвановки. Снайперские группировки были зафиксированы около населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино.

В результате обстрелов пострадал один военнослужащий украинской армии, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. Враг, по данным разведки, потерлял двоих боевиков.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкн вместе со своим немецким коллегой министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отправились к линии соприкосновения на Донбасс.