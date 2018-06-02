На Винничине утонула несовершеннолетняя девушка

Последний раз подростка видели 1 июня в поселке Курашевцы Мурованокуриловецкого района во время купания в местном водоеме. Девочка купалась вместе со своими 8-летней сестричкой и младшими сельскими детьми, как вдруг ребенок начал тонуть. Дети стали звать на помощь взрослых, но спасать было уже некого.

Несмотря на относительную мелкоту местного озера, водолазам так и не удалось отыскать тело погибшей. Как утверждают жители поселка, местный водоем часто использовался в качестве места отдыха для детей и рыбалки. Сейчас доступ гражданских лиц к озеру перекрыт.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области отец годовалого ребенка не доглядел своего сына во время купания. Во время купания сына мужчина на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты. Когда отец вернулся в ванную, то обнаружил тело своего сына в бездыханном состоянии. Спасти малыша не удалось.