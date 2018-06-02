Боевики обстреляли бронеавтомобиль сил ВСУ - ФОТО

Сообщается, что пограничный наряд на автомобиле "Кугуар" проводил смену охранного состава, когда их транспорт подвергся плотному огню со стороны противника. Украинские бойцы вынуждены были открыть огонь на поражение. Стрелковое оружие не лишь внешне повредило автомобиль.

Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, попали в автомобиль. Инцидент был зафиксирован в Едином реестре происшествий сил ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 33 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В результате обстрелов пострадал один военнослужащий украинской армии, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. Враг, по данным разведки, потерял двоих боевиков.