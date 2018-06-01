Во Львовской области сошел с рельсов вагон грузового поезда - ФОТО

Вчера вагон товарного поезда с железнорудными окатышами сошел с рельсов во Львовской области. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается, случай произошел в 14:50 на железнодорожном перегоне "Бильче - Стрый" во время движения грузового поезда № 1667. Так, в его составе было 45 вагонов, четырнадцатый вагон, загруженный железной рудой, одной тележкой сошел с рельсов.
"На час пришлось задержать движение поезда №6011 "Львов – Трускавец", - говорится в сообщении.
В данное время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",