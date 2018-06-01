12:36 01.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Венгрии потерпел крушение малогабаритный самолет, есть погибшие - ФОТО

Недалеко от международного аэропорта Печ-Погань в Венгрии разбился авиалайнер, вследствие чего погибли два человека. 

В Венгрии потерпел крушение малогабаритный самолет, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщили румынские СМИ со ссылкой на венгерское телеграфное агентство MTI.

Как отмечается, воздушное судно выполняло учебный полет. Однако по неизвестным причинам пилот самолета начал терять управление, после чего авиалайнер мгновенно загорелся. Так, в результате столкновения с землей, малогабаритный самолет потерпел крушение.

По словам сотрудников полиции, погибли два механика в возрасте 42-х лет и 61 года.

Примечательно, что самолет марки eFusion был произведен компанией Magnus Aircraft. На месте инцидента работали представители правоохранительных органов и сотрудники Magnus Aircraft.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Лодзинского воеводства в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.


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