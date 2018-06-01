В ТЦ Иркутска загорелась спиртосодержащая жидкость, пострадали дети

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что в результате пожара пятеро детей получили ожоги. В региональном министерстве здравоохранения тем временем отмечают, что была вероятность возрастания числа пострадавших до восьми человек.

По предварительным данным, до восьми людей получили травмы, связанные с поражением от пламя. Согласно последней информации, медики обнаружили у пострадавших первую и вторую степени ожогов.

На месте происшествия действовало восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу № 3, министр здравоохранения региона поручил предоставить койки и мобилизовать все силы и средства для предоставления помощи пострадавшим.

В региональном Минздраве сообщают, что ситуация находится на контроле у руководителей минздрава Иркутской области, в резерве стоит Иваново-Матренинская детская клиническая больница. Как заявил представитель главного управления МЧС по области, в пожарную часть поступил сигнал о возгорании на третьем этаже торгового центра, где размещается детская комната.

В ГУ МЧС уточняют, что самого факта возгорания не было, есть данные, что воспламенилась жидкость, с которой проводили эксперименты. Воспламенение произошло на площади один кв. метр, и уже ликвидировано. Из здания эвакуированы 1,5 тыс. человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", не успел Китай прийти в себя после разрушительной песчаной бури 31 мая 2018 года, когда граждан "Поднебесной", постигло новое несчастье - масштабные пожары на севере страны.