В Никарагуа расстреляли людей на акции, есть жертвы

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заместителя директора Национальной полиции Никарагуа Франсиско Диаз.

По словам очевидцев, вооруженных убийц контролировало правительство. Марш был организован, чтобы вспомнить детей, убитых с начала протестов в государстве. Тогда зафиксировали смерть более 80 человек.

27 апреля представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона сообщил, что число жертв акций в государстве равнялось 63 людям, еще 15 остаются пропавшими без вести.

Акции протеста начались в середине апреля 2018 года, поводом для них стала реформа социального страхования, за которой грядет повышение ставки взноса на социальное страхование до 22,5 процента для приблизительно 700 000 работников. Расширение насилия охватило столицу страны Манагуа и другие города с 18 апреля. Нынешний ряд протестов стал самым масштабным за 11 лет президентства Даниэля Ортеги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих.