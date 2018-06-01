В Луганской области преступники разобрали железную дорогу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как заявили правоохранители, сотрудниками Луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ были одержаны оперативные данные о преступных планах группы жителей Луганской области.

Преступники с целью собственной выгоды собирались разобрать и сдать на металлолом "законсервированный" железнодорожный путь Попасная-Деконская. В районе 74 км упомянутой железнодорожной колеи работники внутренней безопасности НПУ задержали восемь человек в возрасте от 31 до 43 лет.

С использованием газовых резаков преступники демонтировали рельсы длиной по 11 метров каждая, после чего грузили их на транспортное средство "УРАЛ". Они успели вырезать и погрузить 135 метров железнодорожного полотна и крепления. По предварительным данным, своими действиями воры нанесли железнодорожникам почти 327 тысяч гривен ущерба.

На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа Попаського отдела полиции Луганщины. Изъято два экскаватора, "УРАЛ" с прицепом, автомобиль "ВАЗ" и два газовых резака. Злоумышленники арестованы в порядке Уголовно-процессуального кодекса Украины. В скорейшем времени им будет объявлено подозрение по уголовной статье за кражу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Египте огласили намерение соорудить железной дороги, которая равноценно заменит строительство Суэцкого канала.