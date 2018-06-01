В Днепре во время последнего звонка подожгли дымовую шашку - ВИДЕО

Об этом сообщают очевидцы, разместив соответствующее видео в социальных сетях.

После этого мероприятие не остановилось, а песни выступающих с крыльца детей, ученики и их родители начали снимать на видео. Некоторые зрители от сильного запаха все же стали расходиться, но часть публики никуда не делась.

Как позже определили, взрыв дымовой шашки был продуман режиссером мероприятия.

Представителей спасательной службы на территории учреждения не было. Вместо них за порядком наблюдал отец одного из учащихся, являвшийся якобы работником государственной службы. Детям такой итог школьного года понравился.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Беларуси в Барановическом лицее №1 заменили всем привычные традиции последнего звонка, более осовремененными.