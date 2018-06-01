10:20 01.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре СБУ остановила террористический акт – ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники СБУ и Нацполиции в Днепре пересекли у местного жителя арсенал боеприпасов и взрывчатки в Днепре, которые предназначались для "особого случая". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Днепре СБУ остановила террористический акт – ФОТО, ВИДЕО

По информации спецслужб, на территорию Днепропетровской области по заданию российских кураторов прибыл житель временно аннексированного Крыма.

Злоумышленник вступил в сговор со своим давним знакомым, который проживает в Днепре с 2014 года. После детального обыска квартиры мужчины, была обнаружена сумка с боеприпасами и взрывчаткой, вместе с соответствующих инструкций.

Так, по месту жительства сообщника в Днепре сотрудники изъяли 3 тротиловые шашки весом по 400 граммов, 7 боевых гранат с запалами к ним, более 500 патронов различного калибра, приборы бесшумной и беспламенной стрельбы для пистолетов и автоматического оружия.

Отмечается, что изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.  По данному факту открыто уголовное производство, следствие продолжает следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного мужчину, который подозревался в подготовке террористических актов.


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