18:50 01.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах с участием полицейского устроили драку со стрельбой

В одном из районов города Черкассы с участием работника правоохранительных органов случился конфликт с нанесением телесных повреждений и стрельбой.

В Черкассах с участием полицейского устроили драку со стрельбой

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

На линию 102 поступило сообщение ночью 1 июня 2018 года. Полицейские установили личности двух людей, которые пребывали на месте происшествия, и которые могут быть причастны к драке. Пока что информация о них не разглашается, кроме того факта, что они совершеннолетние.

Одним из определенных лиц, является сотрудник полиции Черкасской области, который на момент инцидента находился на больничном.

Инспекцией по личному составу определено служебное расследование. По факту перечисленных событий решается вопрос о начале уголовного производства. На время проведения служебного расследования данного сотрудника полиции отстранено от выполнения своих функциональных обязанностей. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция задержала злоумышленника, который напал на офис местной партии в Черкассах.


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