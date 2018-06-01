09:32 01.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Британии автомобиль врезался в толпу пешеходов

В британском Манчестере в четверг вечером, 31 мая, автомобиля наехал на пешеходов.

В Британии автомобиль врезался в толпу пешеходов

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Вместе с тем машина скрылась с места аварии.

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в районе Траффорд-парк. Пострадавшие получили серьезные ранения, у них многочисленные травмы.

Вместе с тем в полиции заявили, что не связывают наезд на пешеходов с терроризмом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


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