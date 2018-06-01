В Алжире было выявлено более 700 кг кокаина в замороженном мясе

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в рамках специальной операции было задержано 20 людей, которые следовали на корабле маршрутом из Бразилии.

Оттуда производилась перевозка замороженной мясной продукции, которое доложно было быть перемещено в испанский город Валенсию.

У правительства возникли подозрения, когда капитан в ходе разгрузки контейнеровоза в алжирском порту в городе Оран решил не пришвартоваться на три дня. Береговая охрана Алжира заставила судно Vega Mercury, которое зарегистрировано в Либерии, войти в порт. В ходе обысков в ящиках с маркировкой "мясо халяль" выявлены наркотики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший форвард Лейкерс, Голден Стэйт и других клубов НБА Мэтт Барнс рассказал, что во время карьеры регулярно употреблял наркотик.