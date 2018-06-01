На севере Китая пылают лесные пожары - ФОТО

Об этом сообщат Синьхуа.

Отмечается, что пожар начался в отдельных районах у горного хребта Большой Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая. Пожарные службы ведут борьбу с пламенем, которым охвачены более десяти лесных районов.

В противопожарных службах заявили, что в регионе недавно отлили дожди с грозой, и это может быть взаимосвязано, поскольку грозы часто выступают причиной таких бедствий.

Ряды очагов пламени в лесах уже нейтрализованы, в то время, когда другие до сих пор представляют опасность. По последним данным, информации о пострадавших пока что не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первый день лета в Украине сохранится пятый уровень пожароопасности.