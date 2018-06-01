13:32 01.06.2018 | Происшествия | Новости
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На севере Китая пылают лесные пожары - ФОТО

Не успел Китай прийти в себя после разрушительной песчаной бури 31 мая 2018 года, когда граждан "Поднебесной", постигло новое несчастье - масштабные пожары на севере страны.

На севере Китая пылают лесные пожары - ФОТО

Об этом сообщат Синьхуа.

Отмечается, что пожар начался в отдельных районах у горного хребта Большой Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая. Пожарные службы ведут борьбу с пламенем, которым охвачены более десяти лесных районов.

В противопожарных службах заявили, что в регионе недавно отлили дожди с грозой, и это может быть взаимосвязано, поскольку грозы часто выступают причиной таких бедствий.

Ряды очагов пламени в лесах уже нейтрализованы, в то время, когда другие до сих пор представляют опасность. По последним данным, информации о пострадавших пока что не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первый день лета в Украине сохранится пятый уровень пожароопасности.


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