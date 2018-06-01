На Керченском мосту случилась первая авария

Об этом сообщает местное СМИ Крым.Реалии.

Отмечается, что днем на 142 км трассы А-290, что находится через километр после въезда на мост со стороны Тамани, произошла авария. Легковой автомобиль нарушил правила соблюдения дистанции, что привело к столкновению с пассажирским автобусом.

Прибывшие правоохранительные органы установили, что пострадавших нет. Ограничения в движении вводить не стали. Участники столкновения транспортных средств сложили протокол о ДТП в упрощенной форме.

Стоит отметить, что за весь прошлый месяц май 2018 года эксплуатационная служба моста эвакуировала 17 автомобилей, в том числе три автобуса. Основой причиной стала поломка транспортных средств.

Открытие автодорожной части строящегося Керченского моста состоялось 15 мая текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов страны в связи с Керченским мостом.