14:15 01.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Елену Бережную облили зеленкой в собственном жилище

Главу Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную группа неизвестных лиц утром 1 июня 2018 года облила зеленкой в ее же квартире и под наблюдением сотрудника полиции.

Елену Бережную облили зеленкой в собственном жилище

Об этом заявила Бережная в комментарии украинскому каналу.

По ее словам, в 07:00 к ее квартире явилась группа неустановленных личностей, которые начали блокировать выход. Она добавила, что правоохранители приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

Отмечается, что восемь людей начали блокировать ее жилище и стучать. После этого вышли ее соседи и начали выяснять, что случилось, а сама пострадавшая дверь не открывала. Нарушители заявили, что являются патриотами Украины.

Бережная заявила, что полиция прибыла, но развернулась и уехала. Люди вывели группу лиц, но тогда они остались блокировать подъезд. Полиция приехала во второй раз, но снова никаких мер не принимала. Она добавила, что далее злоумышленники пригрозили, что отправят ее туда, где находится ее дочь, и что ей осталось жить несколько дней. Тогда полицейский приехал на третий вызов и представился через дверь, попросив выйти и объяснить ситуацию.

Женщина рассказывает, что как только приоткрыла дверь для общения с полицейским, в его присутствии Бережную полностью облили зеленкой, а потом облили часть квартиры. Она заверяет, что после этого полицейский развернулся и ушел. После нового звонка в полицию приехали уже патрульные, которые также не реагировали на происходящее.

По ее словам, она планирует рассказать о случившемся в ООН и ОБСЕ, а также поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов составили админпротокол на мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной.


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