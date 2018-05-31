В США на жилой дом упал подъемный кран, два человека травмированы - ФОТО, ВИДЕО

В американском штате Флорида в среду, 30 мая, подъемный кран упал на жилые дома.
В результате инцидента два человека получили травмы. Причины падения крана устанавливаются.
Как сообщает в Twitter местная служба пожарной охраны, подъемный кран рухнул на жилые дома в городе Лаудерхилл. Кран применяли для строительства линий электропередачи.
При падении он пробил крышу одного из домов, строение серьезно повреждено.
Спасатели в настоящее время осматривают место происшествия, чтобы удостовериться, что под обломками никого не осталось.
В свою очередь полиция призвала пешеходов и водителей держаться подальше от места происшествия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений.