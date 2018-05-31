07:59 31.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США на жилой дом упал подъемный кран, два человека травмированы - ФОТО, ВИДЕО

В американском штате Флорида в среду, 30 мая, подъемный кран упал на жилые дома.

В США на жилой дом упал подъемный кран, два человека травмированы - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента два человека получили травмы. Причины падения крана устанавливаются.

Как сообщает в Twitter местная служба пожарной охраны, подъемный кран рухнул на жилые дома в городе Лаудерхилл. Кран применяли для строительства линий электропередачи.

При падении он пробил крышу одного из домов, строение серьезно повреждено.

Спасатели в настоящее время осматривают место происшествия, чтобы удостовериться, что под обломками никого не осталось.

В свою очередь полиция призвала пешеходов и водителей держаться подальше от места происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений.


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