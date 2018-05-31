В России из-за непогоды погиб человек, а десятки пострадали

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что особо сильный уровень непогоды зафиксирован в Москве. Из-за бушующих ветров, один человек был травмирован настолько серьезно, что врачам не удалось спасти его жизнь, а около 25 людей доставили в медицинские учреждения. 57 человек пострадало, среди которых числится восемь детей. 24 пострадавших, в числе которых семь детей, госпитализировали.

Еще 33 жертвам российской непогоды докторская помощь оказана амбулаторно.

В общем, под влияние грозного ветра накануне попало 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, среди которых и Москва. В этом же месяце столицу также одолевали сильные грозы, из-за которых началось настоящее наводнение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Париже из-за сильного ливня затопило ряд улиц и некоторые станции метрополитена.