В Польше потерпел крушения самолет, есть погибшие

Об этом информирует RMF24.

Отмечается, что воздушное судно Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. Из-за неудачной посадки, самолет разбился об землю.

В результате крушения погиб владелец он же и пилот самолета, а также пассажир. Так, по предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

Сейчас на месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолет Великобритании пилотажной группы BAE Hawk Королевских Военно-воздушных сил Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. В данный момент сотрудники оборонного ведомства проводят тщательное расследование ситуации.