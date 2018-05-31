15:30 31.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше потерпел крушения самолет, есть погибшие

На территории Лодзинского воеводства в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.

В Польше потерпел крушения самолет, есть погибшие

Об этом информирует RMF24.

Отмечается, что воздушное судно Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. Из-за неудачной посадки, самолет разбился об землю.

В результате крушения погиб владелец он же и пилот самолета, а также пассажир. Так, по предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

Сейчас на месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"самолет Великобритании пилотажной группы BAE Hawk Королевских Военно-воздушных сил Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. В данный момент сотрудники оборонного ведомства проводят тщательное расследование ситуации.


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