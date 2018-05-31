В Хорватии полиция расстреляла автобус с детьми

Как передает информационное агентство Reuters, девять человек получили ранения. Кроме того, еще двое детей находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, а остальные получила легкие ранения.

По словам полицейских, водитель, который считался боснийцем, скрылся с места происшествия. В настоящее время ведутся поиски нарушителя порядка.

Основной Балканский маршрут, по которому в 2015 году в Европейский Союз въехало более миллиона мигрантов, был закрыт в 2016 году по соглашению между ЕС и Турцией. Но тысячи людей проникли в эти годы по новому маршруту, открытому контрабандистами, который идет из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хорватии на автостраде загорелся польский автобус. Он вез паломников из боснийского Меджугорья в Жешув. На момент инцидента в салоне находилось 46 человек.