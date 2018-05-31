В Канаде сошел с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд – ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел в 37 километрах к югу от города Мусони. В поезде ехало 73 пассажира и семь членов экипажа, несколько человек пострадали.

Однако, сколько именно людей получили ранения, не уточняется.

Сейчас, движение поездов на линии временно приостановлено. Однако, специалистам пока не удалось выяснить причины произошедшего. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одной из местных ж/д станций поезд сошел с рельсов. В сообщении говорится, что на железнодорожной станции "Золочев" во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов.