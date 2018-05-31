08:32 31.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Германии неизвестный с ножом напал на пассажира поезда

В Германии в четверг утром, 31 мая, неизвестный с ножом в руках напал на пассажира поезда.

В Германии неизвестный с ножом напал на пассажира поезда

В результате инцидента мужчина получил ранения и скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщает газета Bild, происшествие случилось в поезде, который следовал из Кельна.

О нападении сообщили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург.

Представители власти подошли к нападавшему, а том внезапно напал на одного из стражей порядка. Однако другой полицейский успел застрелить подозреваемого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австрии полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожего у Северного вокзала в Вене.

Инцидент произошел 7 марта. В Вене мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего были ранены трое людей на улице Пратерштрассе у входа в метро. Мужчина, женщина и их взрослая дочь получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.


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