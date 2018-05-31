Неподалеку Киева произошло серьезное ДТП – ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.

В данное время, на месте инцидента работает полиция, устанавливая все причины. Данных о пострадавших и причинах ДТП пока не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачевском районе Закарпатщины несовершеннолетняя 16-летняя девушка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. В результате ДТП пешеход сончалась в больнице.