В Турции турист выпал из самолета

Мужчина выпав на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Как сообщает Министерство иностранных дел Британии, инцидент произошел около трех часов ночи по местному времени.

Экипаж воздушного судна собирался снять пассажира с рейса. Стюардессы сопровождали 30-летнего мужчину к выходу, во время этой процедуры он выпал из салона.

Вместе с тем местные СМИ утверждают, что при падении пассажир сломал ребра. Не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Судя по опубликованной информации, этот мужчина провел три дня в аэропорту Даламан, ожидая полета в Великобританию после потери своего билета. После того, как ему предоставили место, уже на борту самолета он затеял скандал с экипажем, и служба безопасности потребовала, чтобы он покинул лайнер.

Было ли падение пассажира как-либо спровоцировано сотрудниками авиакомпании, непонятно. Сейчас полиция проводит расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в британском городе Дартфорд посреди дороги водитель автобуса врезался в 25 автомобилей. В результате происшествия чудом обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась 14 людям. По словам медицинских работников, люди получили незначительные травмы, угроз жизни нет.