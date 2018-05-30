В Тернопольской области лев нанес повреждения подростку

В Тернопольской области в местном мини-зоопарке случилось чрезвычайное происшествие в ходе которого лев нанес серьезную травму посетителю Им оказался несовершеннолетний парень 14 лет.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Ситуация происходила на территории одного из комплексов отдыха области. Установлено, что 14-летний молодой человек пребывал вместе с отцом и матерью в мини-зоопарке, размещенном на территории комплекса.
Мальчик преодолел недопустимо близкое расстояние между клеткой с диким зверем и посетителями комплекса. После того, как мальчик близко подошел к прутьям, лев сильно ударил его лапой по плечу. Были вызваны медики, которые немедленно переместили пострадавшего во врачебное учреждение.
Доктора диагностировали парню рваную рану левого плеча и предоставили необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, подросток проигнорировал правила безопасности, желая сделать совместный снимок с животным, хотя родители с этим не согласны. В данный момент правоохранители определяют все подробности инцидента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии раненный медведь совершил нападение на таксиста, который остановил транспортное средство, чтобы сфотографироваться зверем, после чего мужчина скончался.