В Тернопольской области лев нанес повреждения подростку

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Ситуация происходила на территории одного из комплексов отдыха области. Установлено, что 14-летний молодой человек пребывал вместе с отцом и матерью в мини-зоопарке, размещенном на территории комплекса.

Мальчик преодолел недопустимо близкое расстояние между клеткой с диким зверем и посетителями комплекса. После того, как мальчик близко подошел к прутьям, лев сильно ударил его лапой по плечу. Были вызваны медики, которые немедленно переместили пострадавшего во врачебное учреждение.

Доктора диагностировали парню рваную рану левого плеча и предоставили необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, подросток проигнорировал правила безопасности, желая сделать совместный снимок с животным, хотя родители с этим не согласны. В данный момент правоохранители определяют все подробности инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии раненный медведь совершил нападение на таксиста, который остановил транспортное средство, чтобы сфотографироваться зверем, после чего мужчина скончался.