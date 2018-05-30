08:41 30.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше в аварию попали украинские студенты - ФОТО

В Варшаве на кольцевой развязке попали в дорожно-транспортное происшествие десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла.

В Польше в аварию попали украинские студенты - ФОТО

Об этом сообщает TVN Fakts.

Местная полиция установила, что водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, врезавшись в электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Все граждане Украины в возрасте от двадцати лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику.

Никто из украинцев не получил серьезных травм, несмотря на сильный удар.

Водитель по приезду полиции заявил, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.


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