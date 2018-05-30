В Мексике неизвестные насмерть избили журналиста

Инцидент произошел в северо-восточном штате Тамаулипас. При этом, убитый журналист стал третьим репортером, которого убили в Мексике за последние три недели.

Как сообщает Reuters, генеральный прокурор Тамаулипас заявил, что тело Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад Виктория.

Издание отмечает, что насилие против сотрудников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов. Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 29 мая убили журналиста Аркадия Бабченко. Он около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Ему приходили сообщения с угрозами в Facebook. Он работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.