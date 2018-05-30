12:32 30.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане поблизости от МВД произошли взрывы

В районе поблизости от Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле прогремело несколько громких взрывов. Они произошли в связи с тем, что боевики и силы безопасности начали между собой перестрелку.
 

В Афганистане поблизости от МВД произошли взрывы

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя афганского министерства.

При этом в правительстве не разглашают каких-либо других деталей касательно совершенной атаки, которая началась сегодня, 30 мая 2018 года.

Согласно данным местного издания Tolo News, дерзкое нападение свершили после полудня. Сообщается, что в ведомстве обеспокоены возможным появлением жертв взрывов.

Стоит отметить, что здание МВД Афганистана размещается на территории по дороге к аэропорту. До этого "Талибан" и местный филиал "Исламского государства" уже провели несколько атак в Кабуле за последние месяцы, погубив жизни сотни человек.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", в афганской провинции Нангархар в ходе антитеррористического рейда правительственные войска по ошибке застрелили человек.


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